Brian Priske reageert op de gebeurtenissen rond Radja Nainggolan

Het was een woelige week voor Radja Nainggolan bij Antwerp maar de focus ligt nu volledig op de wedstrijd tegen Omonia Nicosia.

Radja Nainggolan liet zich vorige week niet van zijn beste kant zien. Dat kan u HIER lezen. De trainer van Antwerp, Brian Priske, reageerde hierop tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Omonia Nicosia. "Ondanks alles wat er gebeurd is deze week, is de focus bij Radja enorm", laat Priske weten. In de heenwedstrijd maakte hij zijn debuut voor Antwerp. Mogelijks start hij morgen in de basis en de opdracht is moeilijk maar ook simpel.

Het enigste wat telt bij Antwerp is winnen en dit liefst na 90 minuten en met drie doelpunten verschil. “Ik heb er veel vertrouwen in dat de match van morgen beter zal. Of zij nu favoriet zijn? Ik weet het eigenlijk niet, maar het maakt helemaal niet veel uit voor mij. We willen winnen met drie doelpunten of desnoods met penalty’s.”