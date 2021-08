Beerschot moet kwieke winger tijdje missen

De Gambiaanse voetbalbond maakte donderdag bekend dat Sanyang in de selectie vervangen zal worden door Bubacarr Marong (Palermo). Sanyang (22) haakt geblesseerd af, wat impliceert dat hij komende zaterdag ook niet beschikbaar is voor het treffen tussen Beerschot en Charleroi.

Sanyang kwam tot dusver in elke competitiewedstrijd in actie. Op bezoek bij AA Gent maakte hij zijn enige treffer van het seizoen.

News just in. Abdoulie Sanyang of Beerschot pulled out of Scorpions squad due to injury. He'll be replaced by Bubacarr Marong of Palermo in Italy. We wish Bambalie a speedy recovery. pic.twitter.com/MhNmEauusJ