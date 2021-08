Drie op een rij voor Feyenoord: Rotterdammers alweer beboet voor gedrag fans

Feyenoord is dankzij de 5-0 uit de heenmatch tegen IF Elsborg quasi zeker van de kwalificatie voor de poulefase van de Conference League. Domper op de feestvreugde is de boete die de Rotterdammers opgelegd kregen.

Feyenoord moet 35.250 euro ophoesten. De fans staken vorige week donderdag immers massaal vuurwerk af en blokkeerden de trappen. De Rotterdammers zijn wat dat betreft hardleers: ook in de vorige voorrondes van de Conference League (tegen Drita en Luzern) kreeg de club al boetes. De totale kost loopt op tot zo'n 70 000 euro, liet de Rotterdamse club weten. Feyenoord verdedigt donderdag een 5-0 voorsprong op het veld van het Zweedse IF Elsborg. Kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League kan Feyenoord dan ook nauwelijks nog ontsnappen. Francesco Antonucci, de Belgische belofteninternational, behoort ook nu niet tot de selectie van T1 Arne Slot. 🏟🇸🇪 Boras Arena



Let’s prepare for tomorrow!#ifefey • #UECL pic.twitter.com/BxkpgkgB8f — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 25, 2021

Lees ook... Belg bij Feyenoord wil niets weten van een uitleenbeurt





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg IF Elfsborg - Feyenoord live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.