(Exclusief) Thomas Henry : "Tegen beste verdedigers van de wereld spelen"

Bij OH Leuven maakte Thomas Henry de voorbije seizoenen meer dan het mooie weer, nu trekt hij naar het buitenland.

Thomas Henry kwam in januari 2019 naar België, nu heeft hij de koffers gepakt voor een Italiaans avontuur bij Venezia.

Beste verdedigers

"Venezia wilde me echt en ze hebben veel geld en tijd geïnvesteerd in me. Dat wil veel zeggen. De president van de club was ook heel vriendelijk en heeft me zelf een rondleiding gegeven met zijn auto."

"Ik wil een nieuwe stap zetten in mijn carrière. Ik ga tegen de beste verdedigers van de wereld moeten optornen nu. Ik wil altijd hogerop. De trainingen zullen ook zwaarder en tactischer zijn dan in België."