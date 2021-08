Zorgen om Delcroix, die niet in de wedstrijdselectie van Anderlecht zit

Geen Hannes Delcroix in de wedstrijdselectie van Anderlecht voor de match tegen Vitesse. De 22-jarige verdediger sukkelt met een (lichte?) knieblessure.

Harwood-Bellis staat in de basis tegen Vitesse. Delcroix voelde gisteren op het einde van de training iets in de linkerknie en staakte de training. Momenteel is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Verdere onderzoeken volgen morgen.

Delcroix werd vandaag wel opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez voor de WK-kwalificatiematchen van volgende week. Hij is één van de weinige linksvoetige verdedigers in de selectie, nu ook Thomas Vermaelen ontbreekt.