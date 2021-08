Anderlecht-icoon heeft bedenkingen bij enkele aanwinsten: "Die Hoedt, daar geloof ik niet in"

Anderlecht moet doelpunten maken vanavond tegen Vitesse en er hopelijk geen enkele incasseren. Een wetmatigheid in het voetbal uiteraard. Gille Van Binst - ex-speler van paars-wit - heeft wel enkele bedenkingen.

Zo moet Joshua Zirkzee volgens hem veel beter doen. "Hij was niet goed tegen Vitesse. We maakten er een ster van na zijn match tegen Cercle, maar hij moet me nog overtuigen, onze Alain Delon (Frans acteur die vooral in politiefilms speelde, nvdr.) Waarom Delon? Hij heeft een look waarmee hij de meisjes kan veroveren, maar dat volstaat niet om te scoren", zegt hij in LDH.

Ook doelman Van Crombrugge kreeg een veeg uit de pan na de heenmatch. "Vind je niet dat hij die bal bij de 2-2 moest hebben? Hij deed me denken aan wanneer ik terugkom van de kiné. En die Hoedt, daar geloof ik niet in. Hij is te traag."