OFFICIEEL: Zulte Waregem heeft achtste transfer helemaal beet: "Erg blij om hier te zijn"

Zulte Waregem heeft zijn achtste nieuwkomer beet. De deal had de nodige voeten in de aarde, maar het is nu eindelijk zover.

Zulte Waregem huurt Dereck Kutesa voor een seizoen van Stade Reims. In de huurdeal is ook een aankoopoptie opgenomen. Erg blij Kutesa is een voormalig Zwitsers jeugdinternational die sinds de zomer van 2019 uitkomt voor Stade Reims. Hij speelde ook al voor Sankt Gallen en Basel in het verleden. "Ik sprak met Wout Faes, Thomas Focket en Thibault De Smet over Zulte Waregem en zij waren erg lovend. Ik ben dan ook erg blij om hier te zijn", aldus Kutesa op de webstek van Essevee.