Definitief: Ronaldo gaat sowieso niet naar PSG

Nasser Al Khelaifi, de voorzitter van PSG, reageert op de roddel over Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo zou deze zomer nog weg willen bij Juventus. Manchester City en PSG werden als de grootste kanshebbers gezien om de 36-jarige vedette binnen te halen. De voorzitter van PSG, Nasser Al Khelaifi, maakte duidelijk dat Ronaldo deze zomer niet moet hopen op een aanbieding van de Parijsse club.

"Ronaldo binnenhalen? Daar is zelfs geen discussie over", legde de voorzitter van PSG uit aan BeIN Sports. Hij voegde er nog aan toe dat hij zelfs nooit rond de tafel had gezeten met Jorge Mendes deze zomer om Ronaldo binnen te halen. Cristiano Ronaldo zal dus moeten hopen op een aanbod van Manchester City.