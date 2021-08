Bart Verhaeghe strijdvaardig ondanks loodzware loting: "Brugge en gans België waardig verdedigen"

Wat zal de voorzitter van Club Brugge zich in de ogen hebben gewreven tijdens de loting. Net nu Club Brugge luidop droomde van een overwintering op het kampioenenbal, kwam blauw-zwart in de zwaarst mogelijke poule terecht.

In gesprek met VTM was Bart Verhaeghe eerlijk na de loting in Istanbul. "Sportief gezien is dit niet leuk... Dit is de slechtste poule waarin we konden belanden. Daar moeten we duidelijk over zijn."

"Langs de andere kant, voor de fans is dit mooi. En voor onze spelers is dit een unieke kans om zich te meten met zulke spelers."

Een derde plaats lijkt het hoogst haalbare voor Club Brugge, al is RB Leipzig ook uitgegroeid tot een Duitse topclub. "We moeten niet flauw doen. We zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk punten te halen. Wij zullen Brugge en heel België waardig verdedigen", besluit een strijdvaardige Bart Verhaeghe.