OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer nummer 14 af: Dessoleil is een Red

Antwerp heeft transfer nummer 14 afgerond van deze zomer. Zoals aangekondigd komt Dorian Dessoleil over van Charleroi. De bonkige verdediger tekende een contract voor drie seizoenen met optie op een bijkomend jaar.

Dessoleil speelde sinds 2015 voor Charleroi, dat hem overnam van Virton. In het Zwarte Land groeide hij uit tot een sterkhouder. Hij speelde 203 wedstrijden voor de Carolo's. De 29-jarige verdediger moet nu de concurrentiestrijd met Engels en Seck aangaan bij The Great Old.

De transfer geeft Priske ook meer opties om een ander systeem te spelen.