Kristof D'Haene voelt zich perfect gelukkig bij KV Kortrijk

Kristof D'Haene, de kapitein van KV Kortrijk, voelt zich perfect gelukkig bij KV Kortrijk. Dit vertelde hij in een interview.

In een interview met Het Nieuwsblad is hij heel lovend over coach Luka Elsner en praat hij over zijn toekomst bij KV Kortrijk. “Ik kan nergens beter zitten dan hier. Ik woon dichtbij, ik ken hier iedereen en de fans dragen mij op handen. Mijn contract loopt ook nog tot 2024 en ik zit hier nu al het langst van iedereen. Ik ben nu trouwens ook kapitein. Nee, wat mij betreft, ga ik hier nooit meer weg.”

D’Haene is ook onder indruk van Elsner. “Hij is gewoon een toptrainer, zonder twijfel de beste onder wie ik al werkte en dat zeg ik heus niet omdat hij nu mijn trainer is. Hoe Elsner met voetbal bezig is, dat heb ik nog maar zelden gezien. Voetbal is zijn leven, hij kan bijna over niks anders praten.”

D'Haene kwam in de zomer van 2015 over van Cercle Brugge waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. Hij speelde reeds 185 wedstrijden voor KV Kortrijk waarin hij zeven keer tot scoren kwam en 26 assists gaf.