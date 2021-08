Done, deal, Daramy: 19-jarige Deen die paste voor Club is officieel Ajax-speler: "Ik kan niet wachten om te beginnen"

Ze wist het bij Club Brugge al langer: ze hebben naast Daramy gegrepen. Het is nu ook officieel. De transfer van de 19-jarige Deen naar Ajax is in kannen en kruiken. In de loop van deze zaterdag stelde Ajax zijn nieuwkomer voor.

Club Brugge wilde ver gaan om Daramy binnen te halen en had ook al een akkoord met de speler zelf. Eens ook Ajax zijn interesse toonde, bleek de voorkeur van de rechtsbuiten al snel naar de Amsterdammers te gaan. Die moesten dan nog een akkoord bereiken met Kopenhagen. Dat was inmiddels gebeurd, het was dus enkel nog wachten op de officiële aankondiging. Die is er nu ook gekomen. Ajax heeft op zijn site laten weten dat Daramy een contract van vijf jaar getekend heeft. Hij ligt dus vast tot 2026. Op de sociale media van de Nederlandse topclub staan ook nog foto's van het tekenen van het contract en van de medische testen. 'I can't wait.' 🙏#DaramyStyle — AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2021 "Hopelijk krijg ik veel goals en assists achter mijn naam, daarom ben ik naar hier gekomen", zegt Daramy in zijn eerste interview voor zijn nieuwe club. "Ik kan niet wachten om te beginnen, om mij bij het team te voegen en hopelijk speelminuten te krijgen in de Champions League." Done. Deal. Daramy. 🖊#DaramyStyle pic.twitter.com/zdH9YAsol5 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2021