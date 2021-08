Landgenoot keert terug naar Fortuna Sittard

Mickaël Tirpan heeft zijn zin gekregen en kan in Nederland blijven voetballen.

Mickaël Tirpan speelde vorig seizoen al op huurbasis bij Fortuna Sittard en wou heel graag blijven. Hij had nog een contract in Turkije bij Kasimpasa dus de clubs moesten er nog uitgeraken. Dit is nu gelukt en Fortuna Sittard kondigde de transfer aan.

Tirpan is geboren in Anderlecht en kwam in België onder andere uit voor Eupen, Lokeren en Moeskroen. In de winter van 2020 verhuisde hij naar Turkije maar omwille van familiale redenen wou hij graag dichter bij huis voetballen.