Peter Vandenbempt is hard voor Philippe Clement: "Dat bestaat niet"

Philippe Clement was best strijdvaardig na de loting voor de Champions League en behield zijn vooropgestelde doelstelling.

Met Manchester City, Paris Saint-Germain en RB Leipzig heeft blauwzwart een loodzware poule voor de Champions League geloot.

Trainer Philippe Clement zei na de loting dat hij blijft geloven in de tweede plaats zoals voor het seizoen geopperd werd.

Analist Peter Vandenbempt denkt daar anders over. "Elk punt dat Club kan halen in deze poule is een succes. Maar PSG en City laten zich simpelweg niet uitschakelen in de groepsfase. Dat bestaat niet", zei hij bij Sporza.