Mbaye Leye ziet hoe zijn ploeg kopje onder gaat tegen Union: "Dan word je afgestraft"

Standard ging zaterdagavond met 4-0 onderuit op bezoek bij Union. Na twee overwinningen op rij volgde voor Mbaye Leye en co de ontnuchtering in het Dudenpark.

"Ik moet Union feliciteren. Zij waren superieur op alle vlakken, zoals passie en honger. Wij zijn er nooit in geslaagd er een wedstrijd van te maken. Voor ons is dit een match om snel te vergeten", aldus Mbaye Leye.

© photonews

Ook de drie Luikse wissels aan de pauze brachten geen zoden aan de dijk voor de Rouches. "Het was gewoonweg een collectieve offday, een prestatie die niet in lijn ligt met wat we sinds het begin van het seizoen al getoond hebben. Wij waren ronduit slecht en Union heeft ons erg veel pijn gedaan. Als je tegen zo'n dynamische ploeg niet wakker bent, word je afgestraft. We wilden die negen op negen echt, maar laat ons nu niet al het goeds van de voorbije weken overboord gooien", besluit Mbaye Leye.