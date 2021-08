OFFICIEEL: Caufriez verlaat STVV en trekt op Russisch avontuur

De geruchten waren er al even maar het heeft tot zondagochtend geduurd voor alles officieel is: Maximiliano Caufriez trekt van STVV naar Spartak Moskou.

Caufriez ontbrak al een week op training bij STVV om een transfer naar Rusland af te dwingen. De verdediger kwam vorige zomer over van Waasland-Beveren en speelde zich al snel in de ploeg op Stayen. Bij STVV wrijven ze zich in de handen want Spartak Moskou legt namelijk een afkoopsom van 2,5 miljoen euro op tafel voor de Belg die nog maar één jaar contract had.

Spartak Moskou was vorig jaar vice-kampioen in Rusland en zal in de Europa League aantreden komende seizoen. Met Napoli, Leicester City en Legia Warschau zal Caufriez de handen uit de mouwen mogen steken om te overwinteren in de Europa League met Spartak Moskou.