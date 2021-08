Beerschot beslist over lot Peter Maes: "Op dit moment zijn we zeer verontrust"

Met 1 op 18 begon Beerschot aan de competitie in 1A, maar hoe zit het ondertussen met het lot van Peter Maes?

De start van de competitie is desastreus voor Beerschot en Peter Maes. Woensdag staat een bestuursvergadering op het programma. “Van die interlandbreak moeten we gebruikmaken om een rationele analyse te maken: Wat is er nodig om niet te degraderen?”, zegt ondervoorzitter Walter Damen aan Het Nieuwsblad. “Maar over één ding kan ik wel duidelijk zijn: het ontslag van Maes staat niet op de agenda.”

Toch lijkt een ontslag niet in de pijplijn te zitten. “In het verleden heeft hij al bewezen dat hij een goede coach is. Daar twijfelen wij ook vandaag niet aan. Vanuit het bestuur behouden wij het vertrouwen in Maes, maar het is ook tijd voor bezinning.”

Op 13 september speelt Beerschot tegen STVV, de ex-ploeg van Maes. “Dat wordt nu al een zespuntenmatch. Op het einde van de rit tellen alleen de cijfers. Als we daar niet winnen, belanden we in een grote crisis. Op dit moment zijn we zeer verontrust, maar op een schaal van 1 tot 10 zou ik nu zeggen dat we op 6,5 zitten. Verliezen we tegen STVV, dan wordt dat 9,5.”