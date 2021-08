Wolfsburg verrast met last minute komst van Rode Duivel

VFL Wolfburg heeft een vierde Belg aangetrokken. De leider uit de Bundesliga haalt Dodi Lukebakio weg bij Hertha Berlijn.

Dodi Lukebakio vertrekt met een huurovereenkomst van een jaar én een aankoopoptie richting Wolfsburg. "VfL Wolfsburg is een groot team in Duitsland en heeft vorig seizoen indruk op me gemaakt met hun teamgeest en ook recentelijk in de wedstrijd tegen Hertha”, laat Lukebakio weten.

De Rode Duivel ziet alleen maar voordelen. “Ik denk dat ik heel goed in het team pas en dat ik mijn kwaliteiten hier optimaal kan benutten. Ik ben erg enthousiast over de club en kan niet wachten om voor VfL te spelen. En natuurlijk is het voor mij een absolute droom om met VfL in de Champions League te mogen spelen."