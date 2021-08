Club Brugge gaat shoppen bij KV Oostende: sterkhouder kustploeg op weg naar Jan Breydel

Verrassing van formaat: Club Brugge is zo goed als rond met Jack Hendry van KV Oostende. De verdediger tekent vandaag een meerjarig contract bij blauw-zwart en betaalt de kustploeg een recordbedrag.

KV Oostende wil/krijgt zo'n zeven miljoen euro voor de Schotse international, al is dat nog niet helemaal rond. Dat werd ons zopas bevestigd. Hendry legt momenteel medische testen af bij Club en is persoonlijk ook rond met de club.

Een aderlating voor KV Oostende, maar wel naar het model van de Europese eigenaars. Die huurden hem vorig seizoen van Celtic en betaalden daarna 1,5 miljoen euro om hem definitief aan te trekken. Altijd wel met de bedoeling om hem voor een fameuze meerwaarde te verkopen. Dat is nu gelukt.

Voor Alexander Blessin is het minder goed nieuws. In één week tijd zag hij - na Theate - zijn twee beste verdedigers van vorig seizoen vertrekken. Binnen de sportieve staf hopen ze dan ook dat er vandaag nog versterkingen komen, want anders wordt het een heel moeilijke zaak om een deftig elftal op de been te brengen.