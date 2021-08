KV Mechelen leent twee jongeren uit om ervaring op te doen

KV Mechelen heeft ervoor gekozen om twee jongeren, Jossue Dolet en Senne Ceulemans, een jaartje uit te lenen.

Jossue Dolet is pas één dag in het bezit van KV Mechelen nadat hij transfervrij werd opgepikt bij KAA Gent, maar vandaag wordt hij al uitgeleend. De zusterclub van KV Mechelen, Helmond Sport, huurt de 19-jarige spits voor een jaartje. Hij is niet de enige speler van KV Mechelen die dit seizoen bij de Nederlandse tweedeklasser vertoeft. Er zijn namelijk nog vijf jongens van KV Mechelen aan Helmond uitgeleend.

Ook Senne Ceulemans wordt nog een jaartje uitgeleend. Hij gaat naar de Belgische ploeg Thes Sport. Ceulemans kwam deze zomer over van Beerschot maar blijkt nog niet klaar te zijn om volledig bij de A-kern te horen van KV Mechelen. De middenvelder kreeg wel minuten in de voorbereiding, maar zal nu in de eerste amateurklasse op zoek gaan naar meer speelkansen.