GRAPPIG: Newcastle doet een wel zeer opmerkelijke transfer...

Newcastle haalde met Santiago Muñoz wel een heel opmerkelijke naam binnen...

De Engelse eersteklasser Newcastle United heeft zonet het Mexicaanse talent Santiago Muñoz binnengehaald. Op het eerste zicht niet zo een vreemde transfer, maar wel als je even verder nadenkt. De film 'Goal!' uit 2005 gaat over de speler Santiago Munez die gehaald wordt door... Newcastle United. Zestien jaar later, slechts één letter verschil, toeval of niet?

Newcastle have signed a Mexican teenager called Santiago Munoz 🇲🇽



When life imitates art 👀 pic.twitter.com/90um8PvbWl — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2021

De film 'Goal!' werd ondersteund door de FIFA en daardoor spelen er ook een heleboel sterspelers in mee. Denk maar aan David Beckham, Zinédine Zidane, Raúl, Alan Shearer, Patrick Kluivert, Wayne Rooney,... .