Opschudding na KVO-Zulte Waregem: champagne gestolen uit kleedkamer refs

Opschudding zondagavond laat na KV Oostende-Zulte Waregem. Een van de assistent-refs had een fles champagne koel gezet om na afloop zijn jubileum te vieren, maar wat bleek? De fles was gestolen uit de kleedkamer van de refs, maar dook een half uur later plotseling weer op.

Kevin Monteny wilde zichzelf en zijn collega's trakteren op een glas naar aanleiding van zijn 200ste wedstrijd. Na de match bleek dat iemand de dure fles uit de koelkast in de kleedkamer van de refs ontvreemd had, weet het Nieuwsblad. Er ontstond heel wat wrevel in de neutrale, onder meer Alexandre Blessin was witheet van woede. Na een halfuur kwam de fles opnieuw tevoorschijn, wat doet vermoeden dat het effectief de bedoeling was om de scheidsrechters te jennen. Vorige week ging KV Oostende over de rooie na een discutabel doelpunt van Amallah (1-0 nederlaag in Standard). Er werd een klacht ingediend tegen COO Thorsten Theys, die bedreigende berichten zou gestuurd hebben naar de competitiemanager. Ook nu is er alvast een verslag opgemaakt voor het Bondsparket.