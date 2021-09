Blijft Eden Hazard ook na het WK 2022 actief als Rode Duivel? "Tot Qatar, nadien is het mogelijk dat ik stop"

Het laatste toernooi van Eden Hazard als Rode Duivel lijkt misschien wel in aantocht. De aanvoerder van het nationale elftal deelt in een openhartig interview mee om op het WK in Qatar nog éénmaal te schitteren. Maar wat daarna? Dat blijft momenteel nog een groot vraagteken.

De twijfelaars kunnen alvast opgelucht ademhalen: de 30-jarige flankaanvaller wil absoluut nog mee naar het WK 2022 in Qatar: “Tot Qatar blijf ik zeker Rode Duivel. Daarna weet ik het nog niet. Dat zal afhangen van hoe ik me voel en blessures en zo. Het is mogelijk dat ik dan stop als Rode Duivel, maar het kan dus ook dat ik nog verderga”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Daarnaast is Eden Hazard opnieuw zéér gemotiveerd om de draad bij Real Madrid opnieuw op te pikken: “Het seizoen bij Real gaat goed zijn, zowel voor mij als voor de club. Ik wil opnieuw matchen winnen, dribbelen, goals maken, mijn spelvreugde terugvinden en prijzen pakken.” De ex-speler van Chelsea bijt ook de kritiek in verband met zijn blessureleed van zich af: “De voorbije tien jaar heeft niemand zoveel gespeeld als mij. Ik ben nog geen 100 procent, maar voel me wel al beter. Ik hoop zo door te kunnen gaan. Ik heb vijf jaar getekend bij Real Madrid. De eerste twee waren mede door blessures niet goed. Maar ik heb nog steeds drie jaar om me te tonen. Real Madrid heeft veel geld aan mij uitgegeven, dus wil ik hen ook iets teruggeven.”