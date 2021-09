Club ontdekte opportuniteit in het contract van Hendry en KVO kon niet anders: "Zonder dat was het onmogelijk om tot een akkoord te komen"

Jack Hendry is een slimme gast en zijn makelaar blijkbaar ook. Club Brugge kon de verdediger voor vier miljoen euro wegplukken bij KV Oostende, maar aan de Kust hadden ze graag veel meer gezien. Maar ze waren aan handen en voeten gebonden.

Oostende wou eigenlijk meer in de buurt van de 8 miljoen krijgen voor Hendry en communiceerde dat bij de eerste contacten met Club ook zo. Maar... ineens ontdekte blauw-zwart dat er een opstapclausule in het contract van Hendry stond. Die had dat daar laten inzetten toen KVO hem definitief overnam van Celtic voor 1,5 miljoen euro.

Waarschijnlijk had Oostende meer voor hem kunnen krijgen indien ze niet gebonden waren door die clausule. "Toen we de optie op Jack Hendry hebben gelicht bij Celtic moesten we ook een persoonlijk akkoord bereiken met de speler. Dat is toen ook gebeurd maar mét de voorwaarde van Jack dat er een vaste opstapclausule in het contract stond", legt TD Gauthier Ganaye uit.

"Zonder die clausule was het onmogelijk geweest om met hem tot een akkoord te komen. Club Brugge is nu bereid om die clausule te betalen en het was Jack zijn uitdrukkelijke wens om naar Club te gaan, waar hij Champions League kan spelen. Het is wat ongelukkig dat dit op de laatste transferdag gebeurt maar een contract is er om gerespecteerd te worden en we willen de wens van een speler die zich hier altijd honderd procent heeft gegeven ook niet in de weg staan.”