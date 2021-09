Officieel: Barcelona huurt Nederlandse aanvaller van Sevilla

FC Barcelona huurt de Nederlandse spits voor de rest van het seizoen van Sevilla en bedong eveneens een aankoopoptie. Met de 31-jarige Luuk de Jong haalt Barcelona een rasechte targetman in huis.

Geen speler die je meteen zou linken aan het Tiki-Taka van Barcelona, maar wel een goed 'Plan B' om achter de hand te hebben voor Ronald Koeman. De Jong moet de concurrentiestrijd aangaan met jongens als Memphis Depay, Sergio Aguero en Martin Braithwaite. Een rol als pinch hitter lijkt zijn deel te gaan worden in Nou Camp.

