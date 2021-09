IJslandse doelman verklaart keuze voor OHL: "Een club waar ik kan rekenen op speelkansen"

Oud-Heverlee Leuven zocht in de laatste uren van de zomermercato nog haastig naar een extra doelman om de concurrentie met Rafael Romo verder aan te scherpen. Uiteindelijk vonden ze er één bij Arsenal. Rúnar Alex Rúnarsson wordt namelijk voor een seizoen gehuurd van the Gunners.

De tienvoudige IJslandse international streek pas vorig seizoen neer bij Arsenal, en kwam er vooral in de Europa League in actie. Na amper zes wedstrijden verlaat de 26-jarige goalie het Emirates Stadium alweer, want OHL bedong ook een aankoopoptie.

Rúnar Alex Rúnarsson hoopt in het King Power At Den Dreef Stadion vooral opnieuw aan spelen toe te komen: “Ik heb de laatste tijd niet zo vaak tussen de palen gestaan en was dus vooral op zoek naar een club waar ik kan rekenen op wat meer speelkansen. Het is nog even afwachten om de spelers en technische staf te ontmoeten, want ik zit momenteel in IJsland met de nationale ploeg. Ik sprak wel al even met Bram Verbist ”, vertelt hij aan de clubwebsite.

Ook de vader van Rúnarsson is een oude bekende. Rúnar Kristinsson was in het verleden zowel als speler en als coach actief bij Lokeren. Toch heeft zijn verleden op de Belgische velden niets te maken met de keuze van zijn zoon: “Hij heeft zijn carrière en ik de mijne. De keuze voor OHL is ook voor de volle honderd procent mijn beslissing. Ik ben ervan overtuigd dat het op dit moment de juiste keuze is.”