Heeft Spartak Moskou nu al twijfels over Maximiliano Caufriez (ex-STVV)? "Misschien was dit een vergissing"

De 24-jarige centrale verdediger nam na 25 wedstrijden afscheid van STVV, en trok naar Spartak Moskou. Heel wat Belgische voetballiefhebbers fronsten de wenkbrauwen, maar nu blijkt dat men zich in Rusland ook vragen stellen over de komst van Caufriez.

Daar vergelijken ze hem nu vooral met Steven Gerrard, qua uiterlijk dan … . Ook de CEO van de Russische topclub lijkt zijn twijfels te hebben over onze landgenoot. Hij moest er de opvolger worden van Samuel Gigot (ex-KAA Gent), maar die bleef: “Misschien was dit een vergissing, maar laten we onszelf niet voor de gek houden. Ja, hij heeft minder kwaliteit dan Samuel Gigot, maar laten we nog even afwachten en dan kijken we wel hoe het gaat.”

Spartak have signed a Steven Gerrard lookalike. Nobody can figure out any other reason behind Maximiliano Caufriez's transfer. Even the club's CEO:

"Maybe this was a mistake but let's not beat ourselves up yet. Yes, he is of lower quality than Sam [Gigot] but let's wait and see." pic.twitter.com/sWoqydER4I