Engeland ziet sterspeler Manchester United geblesseerd uitvallen voor interland

Jadon Sancho mist vanavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije door een blessure.

Engeland neemt het vandaag op tegen Hongarije in de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze zullen het wel moeten doen zonder Manchester Unitedspeler Jadon Sancho. De Engelse flankaanvaller kreeg gisteren een tik op training en viel daardoor geblesseerd uit.

Voorlopig heeft United nog niets te vrezen. Sancho blijft in de selectie van Southgate, want ze hopen dat de flankaanvaller de volgende interlands wel nog kan meespelen. "Gisteren kreeg Jadon een tik op training. We gaan hem dus moeten beoordelen of hij nog mee kan spelen de komende interlands of niet. Voor de rest denk ik dat iedereen fit is", vertelde de Engelse coach.