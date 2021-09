Bornauw kijkt samen met ploegmaat naar matchen van Anderlecht: "Verwonderde me dat hij na één jaar zo verliefd is geworden op Anderlecht"

Sebastiaan Bornauw verhuisde deze zomer voor een transferbedrag dat kan oplopen tot 17 miljoen euro naar Wolfsburg. Daar ontmoette hij vier andere Belgen en een Duitse spits die vorig seizoen actief was bij Anderlecht: Lukas Nmecha.

De transfersom die Wolfsburg aan Köln betaalde, was ook goed nieuws voor Anderlecht. Daardoor mochten ze 2 miljoen bijschrijven op de rekening. “Hoe meer ik Anderlecht kan teruggeven, hoe beter. Ik voetbalde er tien jaar", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Weet je, de afgelopen vijf weken zat ik hier op hotel samen met Lukas Nmecha en telkens als Anderlecht speelde, kwam hij op mijn kamer naar de match kijken."

"We supporterden vurig en appten dan met onze vrienden in Brussel. Misschien best dat we net de Europese uitschakeling tegen Vitesse misten door onze drukke agenda. De ontgoocheling zou enorm geweest zijn. Het verwonderde me wel dat Nmecha na één jaar zo verliefd is geworden op Anderlecht. Dat is toch een speciale club. We willen graag eens naar een match komen in het Lotto Park.”