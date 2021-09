Youri Tielemans out met lichte enkelblessure

Geen Youri Tielemans op het Belgische middenveld tegen Estland. De speler van Leicester City incasseerde een tik op de enkel tijdens de training van woensdag en werd uit voorzorg aan de kant gehouden.

Roberto Martinez zette Tielemans in de tribune. De wedstrijd van zondag tegen Tsjechië in het Koning Boudewijnstadion komt niet in het gedrang. Verwacht wordt dat Tielemans dan gewoon in de basis zal starten.

Tegen Estland wordt Tielemans' plekje op het middenveld ingevuld door Hans Vanaken.

Op zijn 24ste heeft Tielemans al 43 interlands (4 doelpunten) op de teller. De tweevoetige middenvelder is uitgegroeid tot een certitude in het elftal van Roberto Martinez.