🎥 Alexis Saelemaekers toonde zich enorm gretig tegen Estland : "De coach is blij dat ik na mijn fout ben blijven voetballen"

Alexis Saelemaekers begon op de rechterflank bij de Rode Duivels en was al vroeg betrokken bij het Estse doelpunt. Maar de full-back van AC Milan herstelde goed en speelde een ijzersterke partij. Nadien was hij zelf enorm tevreden, en ook de bondscoach was trots op zijn prestatie.

Alexis Saelemaekers (22) was donderdag bijzonder actief in Estland. "Mijn optreden was over het algemeen interessant, zou ik zeggen. Ik heb geprobeerd mijn best te doen en om het team te helpen deze wedstrijd te winnen, wat heel belangrijk was", zei hij aan RTBF.

Het jeugdproduct van Anderlecht lijkt zich ondertussen goed geïntegreerd te hebben in het nationale elftal: “De ervaringen die ik heb opgedaan bij AC Milan, een grote club, maakt het een stuk gemakkelijker. Ik ben het in de Serie A gewoon geworden om tussen grote spelers te staan”, zei Saelemaekers, die door Roberto Martinez werd gefeliciteerd na zijn wissel: "Wat hij tegen me zei? Ik weet niet of ik het kan zeggen. ‘Ik hou van je c...’ (hij lacht). Omdat ik doorging met spelen na mijn kleine fout aan het begin van de wedstrijd," concludeerde de jonge duivel.