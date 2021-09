Belgisch talent in Champions League-selectie Manchester City

Lavia kwam tot de zomer van 2020 nog uit voor de U18 van Anderlecht, maar zet nu dus een grote stap richting de absolute top van het Europese voetbal. In de CL-selectie van City zitten voor de rest alleen gevestigde namen zoals Kevin De Bruyne, Ryad Mahrez en Bernardo Silva.

De verdedigende middenvelder zal 19 oktober mee de trip maken naar het Jan Breydel stadion waar Club Brugge het zal opnemen tegen Manchester City in de groep des doods van de Champions League.

City have included 17-year-old Belgian defensive midfielder Romeo Lavia in their 21-man Champions League squad. He’s highly thought of and this is proof, even if appearances will be hard to come by