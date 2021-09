Bij Aston Villa zijn ze blij met het vertrek van Wesley (Club Brugge): "Niet goed genoeg voor de Premier League"

Club Brugge deed in de laatste dagen van de zomermercato nog verschillende gouden zaakjes, en haalde onder meer Wesley op huurbasis terug naar West-Vlaanderen. De spits liet in Engeland weliswaar een povere indruk achter. Een clublegende ziet hem liever niet terugkeren naar Aston Villa.

Philippe Clement heeft er een extra spits bij. De 24-jarige Braziliaan zal voorin de concurrentie met een minder presterende Bas Dost moeten aanscherpen. In het verleden trof hij al eens 38 keer raak voor blauw-zwart.

Mede door deze straffe statistieken betaalde Aston Villa in 2019 maar liefst 25 miljoen euro, destijds nog een clubrecord. Een succes werd de overstap echter niet. De kritiek is alleszins hard: “Hij is niet goed genoeg voor de Premier League”, vertelt Gabriel Agbonlahor, ex-speler van the Villans, aan Football Insider.

Volgens de voormalige aanvaller past Wesley absoluut niet in het spel van de huidige nummer 11 in de Premier League: “Aston Villa wil snelle spelers, snelle spitsen die er achter kunnen komen en intelligentie hebben zoals Watkins en Ings. Iemand die uit het niets kan scoren. Wesley was meer een aanvaller die je inbracht als je een doelpunt nodig had, gewoon om daar te staan, om de verdediging te intimideren.”

Gabriel Agbonlahor, die zelf 391 wedstrijden speelde voor Aston Villa, begrijpt de keuze van Dean Smith om hem te verhuren aan Club Brugge: “Ik begrijp waarom hij is uitgeleend, het is logisch. Ik denk niet dat hij ooit nog voor de club zal spelen.”