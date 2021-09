Dario Del Fabro maakt bij Seraing kennis met nieuwe competitie: "De ploeg grinta bijbrengen"

Bij Seraing verwacht men heel wat van Dario Del Fabro. De 26-jarige Italiaan wordt gehuurd van Juventus en moet Les Métallos wat ervaring en kracht bijbrengen.

Hoewel Del Fabro op weg leek naar het Schotse Hearts, koos hij uiteindelijk toch voor RFC Seraing. "Dit voelde als de juiste stap. De club en coach wilden me er echt bij. Wat ik de ploeg kan bijbrengen? Vooral ervaring en grinta. Het is ook leuk dat er heel wat mensen van Italiaanse origine in deze buurt wonen", aldus Del Fabro.

Na Italië (Cagliari, Ascoli, AC Pisa, Juventus, Novara en Cremonese), Engeland (Leeds), Schotland (Kilmarnock) en Nederland (ADO Den Haag), staat Del Fabro op het punt om weer een nieuwe competitie te ontdekken. "De Jupiler Pro League is erg competitief, fysiek erg zwaar en met een hoge intensiteit. In Italië leerde ik tactisch veel bij, in Schotland werd ik sterker in de duels. In Nederland kon ik stappen zetten in mijn passing. Dat zou me allemaal moeten helpen bij Seraing."