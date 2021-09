📷 Racistische gezangen en bierdouche? Engelse spelers komen met geniale reactie

Het begon al net voor de aftrap: terwijl The Three Lions knielden, klonk er vanuit de tribunes een oorverdovend fluitconcert. Na het openingsdoelpunt, dat pas viel in de tweede helft, gingen de poppen helemaal aan het dansen.

Raheem Sterling, tevens ook een verdediger van de Black Lives Matter-beweging, trok zijn shirt uit en droeg zijn goal daarmee op aan een vriendin die recent stierf aan de gevolgen van een coronabesmetting. De Hongaarse fans waren woedend en smeten hun bekers bier op het veld.

Declan Rice en Jack Grealish reageerden op ludieke wijze. Beide spelers hadden blijkbaar een grote dorst…

Rice drinking from the cup, grealish giving it some to the fans and sterling ignoring it all.



I love these lads 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤴 pic.twitter.com/JkSStXhwMO