Vandenbempt snapt de keuze van Roberto Martinez niet: "Ik had hem aan de aftrap verwacht"

Peter Vandenbempt volgde het duel van de Rode Duivels in Estland van dichtbij. Leuke zege, maar verre van een ideale wedstrijd. Zeker in verdediging.

Laten we vooral de 2-5-overwinning in de eerste plaats onthouden, al was als eerste wedstrijd na de uitschakeling op het EK zeker geen hoogvlieger.

“Ik had Zinho Vanheusden verwacht aan de aftap, maar de bondscoach koos voor Boyata en Denayer”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza. “In de ogen van Martinez lijken dat dus de volgende jongens te zijn. Maar Denayer kon niet verstoppen dat hij in een heel slechte vorm zit.”

Bondscoach Martinez kwam zelfs op het onderwerp terug achteraf. “En Boyata die heeft wel zijn snelheid, maar ja, bij een hoge bal op het einde botsten ze bijna tegen elkaar. Martinez ging er achteraf op in en stak het niet op een gebrek aan individuele kwaliteit, maar wel op slechte communicatie en een gebrek aan linksvoetigen.”

Deze jongere defensie heeft volgens Vandenbempt dezelfde problemen als de oudere. “Namelijk, als ze in de baklijn kunnen verdedigen, zoals tegen Portugal, dan kunnen ze dat nog wel, maar als ze hoger moeten spelen, met ruimte in de rug, dan is het gewoon slecht.”