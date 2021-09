Romelu Lukaku blijft razend ambitieus met de Duivels: "Deze generatie zit nog niet aan de top, hopelijk winnen we Nations League of WK"

Nadat Roberto Martinez zaterdagmiddag de pers te woord had gestaan, was het de beurt aan Romelu Lukaku. Big Rom staat zondag tegen Tsjechië voor een mijlpaal: de spits van Chelsea is aan zijn honderdste interland toe.

"Dit betekent veel voor mij", opende Big Rom. "Dit is echt speciaal. Ik ben fier deel uit te maken van deze groep en hoop dat ik hier nog lang deel van mag uitmaken. Met deze generatie zitten we nog niet op onze top! Ik hoop dat we de Nations League of het WK kunnen winnen. Het grootste geschenk morgen? Winnen! Meer heb ik niet nodig", aldus Lukaku.

Al zullen de Rode Duivels op de afspraak moeten zijn om de stugge Tsjechen opzij te zetten. Iets wat Lukaku als geen ander beseft. "Het is een gevaarlijke ploeg. Toen we er in maart speelden, was ik zwaar onder de indruk... We zullen top moeten zijn. We mogen niet vergeten dat we ginder geluk hebben gehad."

"Ze zetten goed druk en hebben heel wat sterke, lopende spelers. En na het EK moeten we ons ook in vraag stellen", besluit Romelu Lukaku.