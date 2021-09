Anderlecht-aanwinst kent zijn missie: "Is grootste club van België" en "Opnieuw de beste worden"

Anderlecht verraste in juli met de aankoop van Zweeds middenvelder Kristoffer Olsson. De EK-ganger werd voor 4 miljoen overgenomen van het Russische Krasnodar en speelde de voorbije drie speeldagen telkens 90 minuten.

Ook in het gewonnen duel tegen Spanje vorige week stond Kristoffer Olsson in de basis bij zijn land. In zijn thuisland kreeg hij op de persconferentie meteen vragen afgevuurd over zijn verblijf bij Anderlecht.

"Toen ik wist dat er interesse was van Anderlecht, voelde dat goed aan. Ze wilden me er heel graag bij", verklaart hij zijn overstap.

Anderlecht heeft internationaal de naam mee en met trainer Vincent Kompany erbij zijn spelers sneller geneigd om naar Brussel te komen. Die internationale naam charmeerde ook Olsson. "Het is de grootste club van België maar de voorbije jaren waren lastig."

"Ik wil deel uitmaken van het bouwproes en de club helpen om opnieuw de beste van België te worden", klinkt het strijdvaardig.