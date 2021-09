Vriendin Hoedt over de moeilijke job van haar vriend: "Neem nu die match tegen Genk..."

Emma Heesters, de vriendin van Anderlecht-speler Wesley Hoedt, is niet enkel een WAG, maar vooral ook een succesvolle zangeres. Momenteel staat ze bij ons in de hitlijsten met haar nummer Rendez-Vous.

Al heeft ze ook nog WAG-opdrachten. Vriend Wesley opmonteren als hij thuis komt na een verloren match zoals bijvoorbeeld tegen Vitesse. "Chagrijnig. Voetbalfans zijn harder dan muziekfans. Weet je wat ik het moeilijkst vind? Een spits is vaak de held, een verdediger kan vooral zaken verkeerd doen. Neem nu de afgelopen wedstrijd tegen Genk", haalt ze aan in Het Nieuwsblad.

"Wesley is de hele match goed, maar op het einde loopt het toch nog fout en krijgt hij shit over zich heen. Dat is lastig. Thuis probeert hij dan wel snel de knop om te draaien. Daarvoor moet je ook sterk zijn.”