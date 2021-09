Messi snapt niets van stopzetten Brazilië-Argentinië: "Waarom zijn jullie hier nu pas?"

Hallucinante taferelen in Brazilië zondagavond: de Braziliaanse autoriteiten kwamen het veld opgestormd om 4 Argentijnse spelers te belagen.

Argentinië had 4 spelers mee die ook in de Engelse Premier League spelen (Buendia, Romero, Lo Celso en Martinez) en zouden de quarantaineregels niet gevolgd hebben bij intrede in Brazilië.

De Argentijnse spelers vluchtten de catacomben in toen de Braziliaanse autoriteiten het veld op stormden en beseften niet goed wat er gebeurde. Sterspeler en kapitein Lionel Messi besloot verhaal te gaan halen en begreep de uitleg niet goed.

"We zijn hier al drie dagen, waarom wachten ze tot de wedstrijd begonnen is? Ze wachten tot we beginnen te voetballen en komen dan het veld bestormen. Waarom komen ze niet eerder? Wat een circus",