Spaanse zomeraanwist herschikt zich in nieuwe en defensievere rol bij RSCA: "Ik moet me kunnen inhouden"

De flitsende start van Anderlecht bleef momenteel nog uit. Het begon twijfelend aan de competitie en ook hun avontuur in de Conference League kwam al snel ten einde. De mindere resultaten zorgen wel niet voor onrust in de spelerskern.

“Een ticket voor de Conference League was een belangrijk doel, maar voor de rest doet ons elftal het goed. We worden ook steeds beter en het kan nog een mooi jaar worden in de competitie en de beker”, legt Sergio Gomez uit aan EFE.

De Spaanse zomeraanwinst moest zich in het team van Vincent Kompany aanpassen aan zijn nieuwe rol. De linksvoor moest in het Lotto Park plots een rijtje lager plaatsnemen, en beseft dat het nog steeds beter kan: “Ik hou ervan om aan te vallen en moet me soms meer kunnen inhouden. Vincent Kompany zegt ook wel eens dat ik minder offensief moet denken. Hij probeert me te doen laten groeien in mijn nieuwe rol en volgt me ook op training van dicht bij. Het lukt steeds beter.”