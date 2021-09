De vervelende trip van de Duivels: "Wij hebben ons ook afgevraagd waarom we daar niet spelen"

Effe op en af naar Kazan, da's niet al te leuk voor de meeste Rode Duivels die dit weekend weer aan de bak moeten. Want dat is ook een dikke zes uur vliegen. Gelukkig met een charter, maar toch...

Kazan, dat ligt een pak verder dan Moskou en Sint-Petersburg. En aangezien er door de politieke situatie in Wit-Rusland toch geen 'thuisfans' naar Rusland mogen afreizen, is de vraag waarom er niet in één van die steden gespeeld werd. Toch iets makkelijker voor de Duivels...

“Wij hebben ons die vraag ook gesteld bij de bond”, aldus persverantwoordelijke Stefaan Van Loock bij HLN. “We hadden graag in Moskou of in Sint-Petersburg gespeeld, maar wij gaan ervan uit dat de het stadion in Kazan voor de Wit-Russische bond misschien wel de goedkoopste oplossing was."

"Maar naar de exacte reden om specifiek daar te gaan voetballen hebben wij ook het raden. Zoals steeds is onze teammanager daar op prospectie gegaan en de spelers verblijven in hetzelfde hotel als destijds voor die kwartfinale tegen Brazilië op het WK 2018. Voor ons is het vervelend, maar meer dan dat ook niet.”