Martinez beloont Standard-speler en laat drie spelers de selectie verlaten

Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Thomas Meunier reizen alvast niet mee. De eerste twee zijn geschorst, Meunier is geblesseerd. Verschaeren en De Ketelaere sloten aan na hun match met de Belgische beloften.

Vandaag mocht ook Standard-rechtsachter Hugo Siquet meetrainen, als beloning voor zijn goeie prestaties bij de beloften. Hij gaat wel niet mee naar Kazan.

UPDATE: @RomeluLukaku9, @JanVertonghen & @ThomMills left the camp and returned to their clubs. Yari Verschaeren and Charles De Ketelaere joined the camp. @HugoSiquet trained this morning with the group as a reward for his U21 camp, but will not travel to Kazan.