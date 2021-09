Courtois verzorgt de show: "Mijn dribbel was de mooiste van de match" - Hazard reageert vanop de trap

De Tsjech Vydra gaat er nog wel eens over gedroomd hebben deze nacht. De aanvaller stormde zondagavond op Courtois af en leek hem te gaan kloppen buiten zijn zestien. Maar 'Thibaut the Wall' had nog wel iets in petto.

Een perfecte kapbeweging achter het steunbeen en Vydra werd helemaal het bos ingestuurd. De ontgoocheling op de Tsjech zijn gezicht sprak boekdelen. "Of ik de mooiste dribbel van de match deed? Ja, ik denk het wel", lachte Courtois achteraf. "Ik had ook niet zoveel keuze. Ik zag hem komen en in mijn hoofd ging het meteen van: 'ik doe een crochet'. Als ik de bal had proberen wegtrappen riskeerde ik dat hij hem afblokte." Hilarisch moment ook toen Courtois gevraagd werd of hij zich als 'man van de match' beschouwde. Op de trap naast de zaal waar Courtois zijn persconferentie gaf, klonk ineens: 'bien sûr qu'il est l'homme du match! Sans aucun doute!" Eden Hazard stond mee te luisteren en had uiteraard ook zijn mening.