Zo liggen de kaarten voor Roberto Martinez: heel wat sterkhouders passen, experimenteel elftal aan de aftrap?

Woensdag moeten de Rode Duivels de interlandperiode afsluiten met een zege tegen Wit-Rusland. Wat zeker is, is dat Roberto Martinez met een onuitgegeven elftal aan de aftrap zal komen in Kazan. Naast de geblesseerden reisden Meunier, Lukaku en Vertonghen niet mee af.

Doel

Thibaut Courtois maakte er tot voor kort een erezaak van om alle interlands voor zijn rekening te nemen. Na afloop van de zege tegen Tsjechië gaf de Bilzenaar aan dat het misschien tijd was om zijn joker in te zetten voor de match tegen Wit-Rusland. De kans dat Koen Casteels aan de aftrap zal komen, lijkt dan ook groot. Hopelijk heeft de Wolfsburg-doelman woensdag meer geluk dan bij zijn debuut. In zijn eerste en tot dusver enige interland, in september 2020 tegen Ijsland (5-1), moest Casteels kort naar de pauze geblesseerd het terrein verlaten.

Verdediging

Roberto Martinez gaf aan dat de fysieke paraatheid van de spelers die tot dusver twee keer in actie kwamen grondig in de gaten zou worden gehouden. Dat is het geval voor Toby Alderweireld en Jason Denayer. Het duo kan alvast matchritme gebruiken: de competitie van Qatar is nog niet van start gegaan, terwijl Denayer op een zijspoor zit bij Olympique Lyon. Jan Vertonghen zit een schorsingsdag uit, waardoor Martinez nog kan opteren voor Boyata, Mechele of Vanheusden.

Thorgan Hazard haakte eerder al geblesseerd af en ook Thomas Meunier zal niet spelen tegen Wit-Rusland. Yannick Carrasco kwam zowel tegen Estland en Tsjechië in actie. Het drukke schema van Atletico Madrid indachtig zal Carrasco woensdag wellicht niet aan de match beginnen. Met Castagne, Foket en Saelemaekers heeft Martinez nog drie opties voor de twee wingbackposities.

Middenveld

Leander Dendoncker moest de voorbije weken bij Wolves vrede nemen met een plaats op de bank. Hij zou zo maar eens aan de aftrap kunnen verschijnen in Kazan, net als Albert Sambi Lokonga. Axel Witsel krijgt wellicht rust, nadat hij de 90 minuten volmaakte tegen Estland en Tsjechië. Youri Tielemans speelde tegen Tsjechië. Als zijn enkel goed reageert op die match, lijkt de speler van Leicester City klaar voor de strijd in Kazan. Met Hans Vanaken en Dennis Praet heeft Martinez nog enkele opties achter de hand.

Aanval

Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren kwamen de kern versterken, nadat ze vorige week met de beloften gingen winnen op bezoek in Turkije (0-3). De kans dat de twee youngsters speelminuten zullen krijgen, lijkt groot. Ook Leandro Trossard en Dodi Lukebakio mogen hopen op minuten. Eden Hazard krijgt naar alle waarschijnlijkheid rust, want door zijn recente blessuregeschiedenis volgt Real Madrid de situatie van Hazard op de voet.

Geen Romelu Lukaku tegen Wit-Rusland. Big Rom pakte tegen Tsjechië een gele kaart en is geschorst. Dat betekent dat Martinez met Christian Benteke en Michy Batshuayi nog twee spitsen overhoudt. Batsman viel tegen de Tsjechen ongelukkig in, terwijl Benteke bij Crystal Palace prima begon aan het seizoen.