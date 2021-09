🎥 Verdediger van Portugal pakt uit met technisch hoogstandje: twee straffe panna's in dezelfde actie

Joao Cancelo is één van de beste rechtsbacks ter wereld en de verdediger van Manchester City heeft dinsdagavond bij Portugal nog eens laten zien dat hij over een uitstekende techniek beschikt.

Portugal haalde het dinsdag vlot met 0-3 van Azerbeidzjan. Een speler die zich in deze match liet opmerken, was Joao Cancelo. De verdediger van Manchester City pakte namelijk uit met een heerlijke actie. De rechtsback had namelijk twee geweldige panna's in huis. Hieronder kan u de beelden bekijken.