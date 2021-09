Armenië laat kans liggen om tijdelijk over Duitsland te springen in haar groep: Liechtenstein pakt eerste punt in haar WK-voorronde

Er is deze avond al één wedstrijd afgewerkt in de WK-voorronde. In groep J stonden Armenië en Liechtenstein namelijk al tegenover elkaar. Armenië kon even over Duitsland springen in de groep, maar Liechtenstein hield het land op een 1-1 gelijkspel.

Armenië wilde over Duitsland naar de leiding springen in groep J en het land begon ook uitstekend aan de wedstrijd. Het was de betere ploeg tegen Liechtenstein en net voor de rust bracht de grote ster van Armenië, Henrikh Mkhitaryan, Armenië ook op voorsprong via een strafschop. Ook in de tweede helft bleef Armenië de betere ploeg, maar zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd zorgde Liechtenstein alsnog voor de verrassing. Noah Frick legde namelijk de 1-1 eindstand vast. Zo blijft Duitsland aan de leiding in groep J met één punt meer dan Armenië en een wedstrijd minder gespeeld.