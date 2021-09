Blijft Christian Eriksen voetballer? Volgende maand wordt duidelijk of de Deen opnieuw individueel mag beginnen trainen

Het EK moest een voetbalfeest worden, maar al op de eerste speeldag werd de wereld opgeschrikt door een hartstilstand bij Christian Eriksen. Gelukkig kwam de Deen erdoor, maar het is niet duidelijk of hij ooit nog gaat kunnen voetballen.

In de wedstrijd Denemarken-Finland werden we opgeschrikt door een vreselijke gebeurtenis rond Christian Eriksen. De aanvallende middenvelder ging tegen de grond en kreeg te maken met een hartstilstand.

De Deen werd met succes gereanimeerd en er volgde een zware revalidatie. Volgens La Gazetta Dello Sport zal Eriksen volgende maand ook weten of hij opnieuw individueel zal mogen trainen. Dan zal zijn hartspecialist namelijk de beslissing nemen of Eriksen voetballer kan blijven of niet.