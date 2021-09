Gerard Piqué neemt het op voor zijn ploegmaat: "Waarom zouden we hem uitfluiten? Mensen moeten meer empathie tonen"

Maar Gerard Piqué, ploegmaat van Umtiti bij FC Barcelona, begrijpt niet waar de commotie vandaan komt. Zijn reactie staat op Twitter bij FootballJOE te lezen. "Umtiti is een professional en heeft nog nooit een training gemist", legde de Spanjaard uit.

"Wie gaf hem zijn contract? Een voorzitter die werd verkozen door de socios. Dus waarom fluiten we hem uit? Mensen moeten meer empathie tonen", aldus de 34-jarige centrale verdediger van FC Barcelona.

