Michy Batshuayi of toch Christian Benteke? "Michy heeft de juiste keuze gemaakt door in Turkije te tekenen"

Aangezien Romelu Lukaku er vanavond niet bij zal zijn voor de Rode Duivels, zal Michy Batshuayi of Christian Benteke in de spits spelen tegen Wit-Rusland. Het valt nog te bezien wie zal starten.

Wie is onze nummer 2 bij afwezigheid van Romelu Lukaku? Michy Batshuayi heeft lang voor Christian Benteke gestaan in die hiërarchie, maar het tij lijkt de laatste maanden te zijn gekeerd. "Ze moeten allemaal klaar zijn om te spelen en zowel Michy als Christian weten dat ze allebei zullen spelen. Ze zullen de spitspositie delen," zei Roberto Martinez in een persconferentie. Zonder duidelijk aan te geven aan wie hij de voorkeur gaf om te starten.

De Catalaan wil wel commentaar geven op de keuze van Batshuayi om zich bij Besiktas aan te sluiten. "Michy's vorm in de nationale ploeg is te verklaren door systemen. Ons systeem past beter bij hem. Ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door voor Besiktas te tekenen", zei hij. "Ik zag zijn eerste wedstrijd en hij paste zich onmiddellijk aan zijn team aan, wat niet altijd het geval was. Ik twijfel er niet aan dat we het komende seizoen de beste Michy zullen zien, degene die we in het nationale team zien."